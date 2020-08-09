16:26  09 августа
К смягчению карантина не готовы Киев и восемь областей
15:52  09 августа
Осенью цена газа может вырасти почти на 40% - Коболев
09:55  09 августа
На Донбассе с начала текущих суток обстрелов не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
09 августа 2020, 15:52 1

Осенью цена газа может вырасти почти на 40% - Коболев

09 августа 2020, 15:52 1
Читайте також українською мовою
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев объясняет это законами рынка
Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев объясняет это законами рынка
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В “Нафтогазе” прогнозируют, что стоимость “голубого топлива” осенью повысится почти на 40%.

Об этом пишет издание finance.ua, сообщает RegioNews.

Как рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз” Андрей Коболев, сейчас рынок показывает, что осенью цена на газ повысится.

Но, будет (рост цены – ред.) таким, или не будет, трудно предвидеть, но мы в "Нафтогазе” делаем все для того, чтобы наше ценообразование было максимально прозрачным и максимально справедливым”, – отметил он.

Коболев также добавил, что в последние годы украинский рынок газа стал дешевле через прямой импортный паритет.

Все трейдеры понимают, что на рынке существует конкуренция. Эта конкуренция, собственно говоря, и сделала цену на газ очень привлекательной и очень низкой”, – отметил Коболев.

Напомним, в конце мая председатель правительства Денис Шмигаль заявил, что коммунальные платежи в Украине не будут расти.

газ цена тарифы Нафтогаз рынок
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Почти три миллиона: Кабмин утвердил зарплату для членов набсовета "Нафтогаза"
07 августа 2020, 17:39
Во Львове из-за масштабного пожара загорелся газопровод
07 августа 2020, 10:27
В Луганской области возле газопровода обнаружили взрывное устройство
06 августа 2020, 08:38
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
"За майбутнє": в Полтаве Коломойский "варит кофе" с Мамаем и УКРОПом
Депутаты и латифундисты: кому принадлежат автовокзалы Киевщины
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »