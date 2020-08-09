Осенью цена газа может вырасти почти на 40% - Коболев

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев объясняет это законами рынка

Председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев объясняет это законами рынка

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В “Нафтогазе” прогнозируют, что стоимость “голубого топлива” осенью повысится почти на 40%.

Об этом пишет издание finance.ua, сообщает RegioNews.

Как рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз” Андрей Коболев, сейчас рынок показывает, что осенью цена на газ повысится.

Но, будет (рост цены – ред.) таким, или не будет, трудно предвидеть, но мы в "Нафтогазе” делаем все для того, чтобы наше ценообразование было максимально прозрачным и максимально справедливым”, – отметил он.

Коболев также добавил, что в последние годы украинский рынок газа стал дешевле через прямой импортный паритет.

Все трейдеры понимают, что на рынке существует конкуренция. Эта конкуренция, собственно говоря, и сделала цену на газ очень привлекательной и очень низкой”, – отметил Коболев.

Напомним, в конце мая председатель правительства Денис Шмигаль заявил, что коммунальные платежи в Украине не будут расти.