Восени ціна газу може зрости майже на 40% - Коболєв

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пояснює це законами ринку

Голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв пояснює це законами ринку

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У “Нафтогазі” прогнозують, що вартість “блакитного палива” восени підвищиться на майже 40%.

Про це пише видання finance.ua, повідомляє RegioNews.

Як розповів голова правління НАК "Нафтогаз” Андрій Коболєв, зараз ринок показує, що восени ціна на газ підвищиться.

Але, чи буде (зростання ціни – ред.) таким, чи не буде, важко передбачати, але ми в "Нафтогазі” робимо все для того, щоб наше ціноутворення було максимально прозорим і максимально справедливим”, – зазначив він,.

Коболєв також додав, що останніми роками український ринок газу став дешевшим через прямий імпортний паритет.

Всі трейдери розуміють, що на ринку існує конкуренція. Ця конкуренція, власне кажучи, і зробила ціну на газ дуже привабливою і дуже низькою”, – зазначив Коболєв.

Нагадаємо, у кінці травня голова уряду Денис Шмигаль заявив, що комунальні платежі в Україні не зростатимуть.