В Сумах рестораторы требуют, чтобы им разрешили работать после 23:00
Сегодня утром, 22 июля, возле здания Сумского городского совета владельцы развлекательных заведений, баров и ресторанов собирали подписи под обращением к местным депутатам с требованием разрешить работу заведений после 23.00.
Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.
Большинство людей работает до 19.00, и возможности отдыхать у них нет. Со своей стороны, мы всегда придерживаемся противоэпидемических мероприятий в своих заведениях", - говорится в обращении.
Администратор детской зоны развлекательного центра Татьяна Коноваленко рассказала, что она пять месяцев находится в отпуске без сохранения заработной платы, а ее семья находится на грани отчаяния.
Ранее сообщалось, что Херсонская ОГА обратилась к Правительству с просьбой разрешить работу клубов и ресторанов в ночное время суток.