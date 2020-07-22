В Сумах рестораторы требуют, чтобы им разрешили работать после 23:00

Заведения находятся на грани закрытия, работники уволены или находятся в неоплачиваемых отпусках

Заведения находятся на грани закрытия, работники уволены или находятся в неоплачиваемых отпусках

Фото: из открытых источников

Сегодня утром, 22 июля, возле здания Сумского городского совета владельцы развлекательных заведений, баров и ресторанов собирали подписи под обращением к местным депутатам с требованием разрешить работу заведений после 23.00.

Об этом сообщает Общественное, передает RegioNews.

Большинство людей работает до 19.00, и возможности отдыхать у них нет. Со своей стороны, мы всегда придерживаемся противоэпидемических мероприятий в своих заведениях", - говорится в обращении.

Администратор детской зоны развлекательного центра Татьяна Коноваленко рассказала, что она пять месяцев находится в отпуске без сохранения заработной платы, а ее семья находится на грани отчаяния.

Ранее сообщалось, что Херсонская ОГА обратилась к Правительству с просьбой разрешить работу клубов и ресторанов в ночное время суток.