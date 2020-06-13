"За 5 лет ниодного приговора": Венедиктова заявила о миллионных долгах по зарплатам в Запорожской области

Без зарплаты остаются 6849 человек

Без зарплаты остаются 6849 человек

Фото: из открытых источников

Долги по зарплате в Запорожской области составляют 122 миллиона гривен. Эту проблему нужно решать немедленно, считает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Как передает RegioNews, такие цифры она озвучила во время поездки в Запорожье.

На 9 июня 2020 года задолженность по выплате заработной платы в Запорожской области составляет 122 млн грн. 6849 человек без зарплаты. За 5 лет не было ни одного приговора по статье 175 УК Украины (невыплата заработной платы) в области", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что это проблема комплексная и ее надо решать немедленно. Генеральный прокурор заявила, что понимание по этому вопросу должно быть у нового руководителя области и у прокурора региона.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Буряк имеет наибольшие шансы выиграть следующие выборы мэра Запорожья.