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13 июня 2020, 12:13 18

"За 5 лет ниодного приговора": Венедиктова заявила о миллионных долгах по зарплатам в Запорожской области

13 июня 2020, 12:13 18
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Без зарплаты остаются 6849 человек
Без зарплаты остаются 6849 человек
Фото: из открытых источников
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Долги по зарплате в Запорожской области составляют 122 миллиона гривен. Эту проблему нужно решать немедленно, считает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Как передает RegioNews, такие цифры она озвучила во время поездки в Запорожье.

На 9 июня 2020 года задолженность по выплате заработной платы в Запорожской области составляет 122 млн грн. 6849 человек без зарплаты. За 5 лет не было ни одного приговора по статье 175 УК Украины (невыплата заработной платы) в области", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что это проблема комплексная и ее надо решать немедленно. Генеральный прокурор заявила, что понимание по этому вопросу должно быть у нового руководителя области и у прокурора региона.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Буряк имеет наибольшие шансы выиграть следующие выборы мэра Запорожья.

Офис генпрокурора зарплаты генпрокурор Запорожье Ирина Венедиктова
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