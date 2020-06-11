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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
11 июня 2020, 18:34 1

Шмыгаль ожидает до конца лета на рост украинской экономики

11 июня 2020, 18:34 1
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Премьер-министр убежден, что экономика находится в стабильном состоянии
Премьер-министр убежден, что экономика находится в стабильном состоянии
Фото: КМУ
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не видит оснований для коллапса экономики осенью и ожидает ее роста с начала третьего квартала 2020 года.

Об этом он заявил во время пресс-конференции "100 дней правительства", передает RegioNews.

По его словам, министерство экономики разработало прогноз экономического развития, согласно которому, начиная с третьего квартала, ожидается рост экономики в Украине.

Второй квартал провален из-за карантина и коронакризиса. Сегодня сложно прогнозировать во всем мире, и правительства многих стран не делают прогнозов дальше, чем на сто дней, но мы довольно уверенно смотрим на реализацию мероприятий экономических, бюджетных в этом году", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что экономика находится в стабильном состоянии и критические угрозы, которые могли бы возникнуть в августе, сентябре или октябре, отсутствуют.

Ситуация сложная, но каких-то таких неожиданностей, которые обрушат и приведут к какой-то глобальной катастрофе, сегодня нет. Есть очень сложная кризисная ситуация ... поэтому мы не видим сегодня коллапса или какого-то конца света или конца экономики. Опираемся на макропрогноз - и это самое важное", - сообщил премьер-министр.

Напомним, в июне Украина получит от Международного валютного фонда и Евросоюза более 3,2 миллиарда долларов, а также 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.

Денис Шмыгаль Украина экономика кризис
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