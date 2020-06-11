Шмигаль очікує до кінця літа зростання української економіки

Прем'єр-міністр переконаний, що економіка перебуває в стабільному стані

Прем'єр-міністр переконаний, що економіка перебуває в стабільному стані

Фото: КМУ

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд не бачить підстав для колапсу економіки восени та очікує на її зростання з початку третього кварталу 2020 року.

Про це він заявив під час пресконференції "100 днів уряду", передає RegioNews.

За його словами, міністерство економіки розробило прогноз економічного розвитку, згідно із яким, починаючи із третього кварталу, очікується зростання економіки в Україні.

Другий квартал провалений через карантин і коронакризу. Сьогодні складно прогнозувати в усьому світі, і уряди багатьох країн не роблять прогнозів далі, ніж на сто днів, але ми доволі впевнено дивимося на реалізацію заходів економічних, бюджетних у цьому році”, - сказав Шмигаль.

Він додав, що економіка перебуває в стабільному стані і критичні загрози, які могли б виникнути у серпні, вересні чи жовтні, відсутні.

Ситуація складна, але якихось таких несподіванок, які обвалять і призведуть до якоїсь глобальної катастрофи, сьогодні немає. Є дуже складна кризова ситуація... тому ми не бачимо сьогодні колапсу або якогось кінця світу чи кінця економіки. Спираємося на макропрогноз - і це найважливіше”, - повідомив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, у червні Україна отримає від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу понад 3,2 мільярдів доларів, а також 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.