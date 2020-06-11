Шмыгаль: Украина получит более 4 миллиардов долларов помощи

После подписания меморандума с МВФ все международные партнеры Украины подтвердили намерение оказать помощь

После подписания меморандума с МВФ все международные партнеры Украины подтвердили намерение оказать помощь

Фото: Кабмин

В июне Украина получит от Международного валютного фонда и Евросоюза более 3,2 миллиарда долларов, а также 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время отчета о 100 дней правительства, передает RegioNews.

По его словам, недавний меморандум с МВФ предусматривает получение Украиной первого транша в 2,1 миллиарда долларов в ближайшее время.

По сотрудничеству с ЕС - это 1,7 миллиарда евро макрофинансовой помощи из двух частей: последняя часть четвертой программы макрофина - 500 миллионов евро, и 1,2 миллиарда евро - 5 пакет помощи ЕС, часть из которого мы также должны получить в этом году" - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что деньги от Всемирного банка могут поступить в течение месяца.

Основным индикатором для СБ было подписание меморандума с МВФ. В течение ближайшего месяца мы ожидаем получения всех траншей от всех наших финансовых партнеров", - говорит премьер-министр.

Он отметил, что условия договоренностей со Всемирным банком опубликуют позже, и они похожи на условия с МВФ.

Напомним, 10 июня в Международном валютном фонде одобрили программу помощи Stand-By - она рассчитана на 18 месяцев и предусматривает выделение 5 млрд долларов Украине.