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27 мая 2020, 15:16 7

Кабмин представил программу стимулирования экономики от последствий Covid-19

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27 мая 2020, 15:16 7
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Правительство работало над программой более шести недель
Фото: из открытых источников
Правительство работало над программой более шести недель

Кабинет министров Украины презентовал Государственную программу стимулирования экономики для преодоления негативных последствий, вызванных COVID-19. Целью программы является внедрение комплексной системы мер для стабилизации и устойчивого развития экономики Украины, рост занятости населения.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики, передает RegioNews.

Программой предусмотрена реализация около 230 мероприятий, многие из которых уже внедрены. Это фактически дорожная карта, сформированная по предложениям министерств, регионов, аналитических центров, ассоциаций, бизнеса и ведущих экспертов.

Инициативы направлены на улучшение доступа к финансам, доступа к рынкам, совершенствования регулирования, содействие модернизации, устойчивого развития отраслей и борьбу с безработицей", - отметил Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Программа содержит 3 раздела. Так, раздел 1 содержит краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19: обеспечения безопасного функционирования экономики; поддержка отраслей экономики и защите их товаров, работ и/ или услуг от их импортных альтернатив, которые поставляются на территорию Украины с учетом международных договоров и обязательств Украины.Полная версия программы будет обнародована после доработки в 3-дневный срок.

Для поддержки экономики были разработаны мероприятия для 6 секторов: промышленность, сельское хозяйство, энергетика, транспорт и инфраструктура, информационно-коммуникационные технологии, сфера услуг (торговля, гостинично-ресторанное дело, образование, креативные индустрии, личные услуги).

Поддержка отраслей экономики должно сопровождаться внедрением общих функциональных мероприятий, которые усилят секторальные инициативы. Функциональные направления включают поддержку МСБ, стимулирование международной торговли, привлечение инвестиций, развитие инноваций, развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности.

Кроме того, правительство обсуждает снижение налоговой нагрузки для МСБ.

Наш успех будет показателен, когда простые Фопы больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов, а Украина войдет в ТОП-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Кабинет министров переименовал Министерство энергетики и защиты окружающей среды на Министерство энергетики и постановил образовать Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.


Кабмин финансы Денис Шмыгаль правительство предприятие финансовая помощь
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