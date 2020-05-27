Кировоградщине выделили 50 млн гривен для предоставления помощи по частичной безработице
Кировоградской области выделили 50 млн гривен на программу помощи по частичной безработице на период карантина работодателям из числа малого и среднего предпринимательства.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Из первых уст".
Данная государственная программа направлена, прежде всего, на сохранение рабочих мест, а в дальнейшем – стимулирование активности и восстановления бизнеса после завершения действия ограничительных мероприятий по противодействию распространению коронавірусної инфекции.
Сообщается, что областной центр занятости уже принял 148 положительных решения о предоставлении помощи по частичной безработице на период карантина. По результатам принятых решений 710 наемных работников, которые временно остались без работы в период карантина, в ближайшее время получат помощь по частичной безработице.
Напомним, Кабмин презентовал программу стимулирования экономики от последствий COVID-19. Правительство работал над программой более шести недель.
Ранее сообщалось, глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь подсчитал, что области урезали львиную долю финансирования из Государственного фонда регионального развития.
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