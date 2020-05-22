В Запорожье произошла вспышка сальмонеллеза, а в Харькове - малярия
Центр общественного здоровья проводит эпидрасследование по обоим случаям
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЦОС Украины.
В Запорожье проводится исследование пищевых продуктов, питьевой и сточной воды. Организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных. Также опрашивают и обследуют контактных лиц.
Проводится дезинфекция в очаге по месту жительства заболевших. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
В настоящее время эпидрасследования выяснило, что за несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном из буфетов.
В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом "сальмонеллез”. Причины возгорания устанавливаются —...Опубликовано Центр общественного здоровья Украины П'ятниця, 22 мая 2020 г.
Случай малярии в Харькове - завозной. 22-летний студент приехал в Украину в сентябре прошлого года. Первые симптомы у него появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37°С.
Только через 6 дней, 15 мая, больной впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту.
Во время лабораторного исследованияу молодого мужчины обнаружили возбудители малярии P. vivax и P. оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).
16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия.
По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологическое обследование.
В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Двадцатидвухлетний студент приехал в Украину 3 сентября прошлого года....Опубликовано Центр общественного здоровья Украины Четверг, 21 мая 2020 года.
Читайте также: В Ужгороде открыли уголовное производство из-за вспышки коронавируса среди сотрудников супермаркета
- 21:27 22 мая Южная Америка стала новым эпицентром пандемии - ВОЗ
- 20:54 22 мая От COVID-19 умер председатель Кременецкого райсовета Тернопольской области
- 20:30 22 мая В Украине появилась партия, которая носит имя мэра Мариуполя
- 19:30 22 мая Пожар в одесском колледже: еще одному подозреваемому избрали меру пресечения
- 19:02 22 мая В зоне ООС 10 обстрелов, ранен украинский военный
- 18:37 22 мая Разумков заявил, что не будет выдвигаться в мэры Киева
- 22:07 21 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 12:00 19 мая "Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 12:00 20 мая Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
- 17:13 15 мая В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп