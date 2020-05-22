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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
22 мая 2020, 17:49 6

В Запорожье произошла вспышка сальмонеллеза, а в Харькове - малярия

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22 мая 2020, 17:49 6
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В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом "сальмонеллез”, в Харькове иностранному студенту диагностировали малярию
В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом "сальмонеллез”, в Харькове иностранному студенту диагностировали малярию

Центр общественного здоровья проводит эпидрасследование по обоим случаям

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ЦОС Украины.

В Запорожье проводится исследование пищевых продуктов, питьевой и сточной воды. Организован сбор эпиданамнеза среди госпитализированных больных. Также опрашивают и обследуют контактных лиц.

Проводится дезинфекция в очаге по месту жительства заболевших. Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

В настоящее время эпидрасследования выяснило, что за несколько дней до госпитализации все пострадавшие питались в одном из буфетов.

В Запорожье в местную больницу госпитализированы 12 человек с диагнозом "сальмонеллез”. Причины возгорания устанавливаются —...

Опубликовано Центр общественного здоровья Украины П'ятниця, 22 мая 2020 г.

Случай малярии в Харькове - завозной. 22-летний студент приехал в Украину в сентябре прошлого года. Первые симптомы у него появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37°С.

Только через 6 дней, 15 мая, больной впервые обратился за медицинской помощью к врачу-терапевту.

Во время лабораторного исследованияу молодого мужчины обнаружили возбудители малярии P. vivax и P. оvale (возбудители малярии такого типа могут жить в организме человека бессимптомно до трех лет).

16 мая молодого человека госпитализировали с диагнозом малярия.

По месту жительства больного провели эпидемиологическое и энтомологическое обследование.

В Харькове зарегистрирован завозной случай малярии. Двадцатидвухлетний студент приехал в Украину 3 сентября прошлого года....

Опубликовано Центр общественного здоровья Украины Четверг, 21 мая 2020 года.

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болезнь Харьков Запорожье малярия сальмонеллез
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