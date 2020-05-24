Одесский стадион "Черноморец" продали с семнадцатой попытки

Сооружение пошло с молотка за 139 миллионов гривен

Сооружение пошло с молотка за 139 миллионов гривен

Имущественный комплекс, а также долговые требования по 40 кредитным договорам Имэксбанка, по которым стадион проходил в качестве залога, приобрели иностранцы

Об этом пишет "Думская" со ссылкой на Фонд гарантирования вкладов физлиц, сообщает RegioNews.

Торги состоялись по голландской модели аукциона. Стартовая цена составила 139 млн 895 тыс гривен. Это на 89 млн меньше, чем во время предыдущих торгов, которые неудачно прошли 13 мая.

Впервые стадион попытались продать в мае прошлого года за 1 млрд 139 млн грн, но за все это время не нашлось ни одного желающего приобрести имущественный комплекс. Лишь 17-я попытка оказалась удачной. Объект продали меньше на 946 млн 895 тысяч от первоначальной цены.

Дело в том, что кроме футбольной арены, гостиницы, фитнес-центра, паркинга и другой недвижимости покупатель получит оставшиеся от обанкротившегося бывшего владельца стадиона "Имэксбанка" требования по 40 кредитным договорам, в которых арена выступала залоговым имуществом.

С 25 декабря 2014 года стадион "Черноморец" был единственным обеспечением по кредитам, которые выдал 41 компании обанкротившийся "Имэксбанк". Все эти компании связаны с бывшим нардепом Климовым, таким образом бизнесмен сумел вывести из финучреждения 8,3 млрд грн.

Ранее собщалось, что отель "Днепр" продадут сразу после окончания карантина