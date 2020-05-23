В Запорожской области полиция изъяла наркотиков на 1 млн гривен
В ходе обыска правоохранители изъяли у мужчины около 5 кг марихуаны и более 300 кустов растений конопли общей стоимостью около 1 млн гривен.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
По данным полиции, фигурант выращивал наркотики для дальнейшего сбыта. Сейчас изъятое направили на экспертизу.
"В ходе обыска правоохранители изъяли три картонные коробки и семь полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом растительного происхождения общим весом около 5 кг (по предварительным данным - марихуана), 328 куста наркосодержащих растений "конопля" и специальное оборудование для их выращивания", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около миллиона гривен.
Задержанному инкриминируется преступные действия по ч. 2 ст. 307 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области правоохранители разоблачили нарколабораторию.
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