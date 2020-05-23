В Запорожской области полиция изъяла наркотиков на 1 млн гривен

Наркотики были найдены в ходе санкционированного обыска

Фото: Национальная полиция

Наркотики были найдены в ходе санкционированного обыска

В ходе обыска правоохранители изъяли у мужчины около 5 кг марихуаны и более 300 кустов растений конопли общей стоимостью около 1 млн гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным полиции, фигурант выращивал наркотики для дальнейшего сбыта. Сейчас изъятое направили на экспертизу.

"В ходе обыска правоохранители изъяли три картонные коробки и семь полиэтиленовых пакетов с наркотическим веществом растительного происхождения общим весом около 5 кг (по предварительным данным - марихуана), 328 куста наркосодержащих растений "конопля" и специальное оборудование для их выращивания", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, стоимость изъятого по ценам "черного" рынка составляет около миллиона гривен.

Задержанному инкриминируется преступные действия по ч. 2 ст. 307 (Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кировоградской области правоохранители разоблачили нарколабораторию.