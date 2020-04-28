Почти половина украинцев считает свой доход недостаточным

Большинство опрошенных считает, что экономические проблемы страшнее коронавируса

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Большинство опрошенных считает, что экономические проблемы страшнее коронавируса

"Барометр счастья в Украине” показывает, что страна находится в отрицательной плоскости. Таковы результаты опроса, который провела Европейская Бизнес Ассоциация, сообщает RegioNews. Респондентами стали работающие сотрудники офисов.

Так, в определении уровня дохода мнения украинцев разделились почти поровну: 45% считает, что денег им не хватает, тогда как 55% всем довольны. Правда, опрошенные уточнили, что речь идет только об уровне доходов на одного работающего человека. Для содержания детей или пожилых родственников, по мнению респондентов, дохода одного человека не хватит.

Каждый третий человек заявил, что недоволен уровнем жизни (31%). При этом уровень жизни назвали хорошим 24%, а удовлетворительным - 45%.

Фактором наибольшего стресса для украинцев оказалась даже не пандемия коронавируса или карантинные меры. В ТОП-3 проблем вошли экономическая ситуация (первое место), политическая неопределенность (второе место) и война на востоке Украины (третье место).

Впрочем, несмотря на довольно пессимистические результаты, исследование показало позитивную динамику. По сравнению с прошлым годом интегральный показатель вырос на 0,03 балла, составив 2,64 балла из 5 возможных. Впрочем, такой результат все еще считают неудовлетворительным.

Напомним, ранее аналитики спрогнозировали, что из-за карантинных ограничений и потери работы трудовая миграция украинцев удвоится.