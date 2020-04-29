Украина запускает виртуальный реверс газа из Венгрии
Вместо двух реальных точек передачи газа на украинско-венгерской границе Оператор газотранспортных систем Украины начнет использовать одну виртуальную. Система заработает с 1 мая.
Об этом сообщил руководитель Оператора ГТС Сергей Макогон, передает RegioNews.
При виртуальном реверсе газа происходит покупка топлива у другой страны, но при этом фактическая перегонка по трубам не производится. Вместо этого страна-транзитер (в данном случае Украина) просто вступает во владение объемом купленного голубого топлива, которое уже хранится в ГТС. В противном случае этот газ был бы отправлен транзитом на территорию страны-продавца.
Сергей Макогон назвал это передовой европейской практикой, поскольку при виртуальном реверсе исчезает необходимость физической перекачки в направлении, обратном транзитному. Кроме того, трейдеры будут освобождены от необходимости бронировать физическую точку перекачки.
Все это должно увеличить мощности украинской ГТС по импорту газа на 20 млн кубометров. Собственно, примерно столько и составляют нынешние объемы транзита в Венгрию.
Напомним, в марте Оператор ГТС впервые в истории осуществил транзит между двумя странами Евросоюза (из Венгрии в Словакию).
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