Україна запускає віртуальний реверс газу з Угорщини

Оператор ГТС стверджує, що це зробить енергетику легше і гнучкіше

Фото: Facebook Оператор ГТС України

Оператор ГТС стверджує, що це зробить енергетику легше і гнучкіше

Замість двох реальних точок передачі газу на українсько-угорському кордоні Оператор газотранспортних систем України почне використовувати одну віртуальну. Система запрацює з 1 травня.

Про це повідомив керівник Оператора ГТС Сергій Макогон, передає RegioNews.

При віртуальному реверсі газу відбувається купівля палива у іншої країни, але при цьому фактична перегонка по трубах не проводиться. Натомість країна-транзитер (в цьому разі Україна) просто вступає у володіння об'ємом придбаного блакитного палива, яке вже зберігається в ГТС. В іншому випадку цей газ був би відправлений транзитом на територію країни-продавця.

Сергій Макогон назвав це передовою європейською практикою, оскільки при віртуальному реверсі зникає необхідність фізичного перекачування в напрямку, зворотному транзитному. Крім того, трейдери будуть звільнені від необхідності бронювати фізичну точку перекачування.

Все це повинно збільшити потужності української ГТС з імпорту газу на 20 млн кубометрів. Власне, приблизно стільки і становлять нинішні обсяги транзиту в Угорщину.

Нагадаємо, у березні Оператор ГТС вперше в історії здійснив транзит між двома країнами Євросоюзу (з Угорщини до Словаччини).