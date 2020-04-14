В Украине налоговая нашла почти 2 тысячи миллионеров

На начало апреля 2020 года, по данным ГНС Украины 1,8 тысячи украинцев задекларировали доходы свыше 1 миллиона гривен

Фото: flickr

На начало апреля 2020 года, по данным ГНС Украины 1,8 тысячи украинцев задекларировали доходы свыше 1 миллиона гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу Государственной налоговой службы Украины.

По данным ГНС, больше всего миллионеров среди киевлян — 702 человека. На Харьковщине доходы свыше 1 миллиона гривен задекларировало 143 людей, на Днепропетровщине — 129 человек, а на Киевщине 103 человека.

Общая сумма налогов, которые миллионеры должны заплатить в бюджет, составляет 234,4 миллиона гривен.

"За указанный период наибольшую сумму к уплате в бюджет в размере 24,9 млн грн (21,4 млн грн НДФЛ и 3,5 млн грн военного сбора) определены жителем Львовской области от получения иностранных доходов", — отмечают в налоговой.

Напомним, группа городских голов Украины подписали обращение к президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру, в котором требуют не лишать общины ресурсов, без которых города не смогут начислять выплаты медикам, учителям, госслужащим и коммунальщикам.