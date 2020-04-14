В Україні податкова знайшла майже 2 тисячі мільйонерів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної податкової служби України.
За даними ДПС, найбільше мільйонерів серед киян — 702 особи. На Харківщині доходи понад 1 мільйон гривень задекларувало 143 людей, на Дніпропетровщині — 129 людей, а на Київщині 103 особи.
Загальна сума податків, які мільйонери мають сплатити до бюджету, сягає 234,4 мільйона гривень.
"За вказаний період найбільшу суму до сплати в бюджет у розмірі 24,9 млн грн (21,4 млн грн ПДФО та 3,5 млн грн військового збору) визначено мешканцем Львівської області від отримання іноземних доходів", — наголошують у податковій.
Нагадаємо, група міських голів України підписали звернення до президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра, в якому вимагають не позбавляти громади ресурсів, без яких міста не зможуть нараховувати виплати медикам, вчителям, держслужбовцям і комунальникам.
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