СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"
Об этом пишет издание "Дело".
Ранее разрекламированный правительством Алексея Гончарука е-кабинет застройщика сейчас не работает.
"При входе на сайте ГАСИ в опцию "Административные электронные услуги" и, соответственно, к "Электронному кабинету заказчика строительства" появляется надпись "Ведутся технические работы. Работа кабинета будет восстановлена в ближайшее время. Приносим извинения".
А все это результат эпопеи, которая началась в декабре прошлого года, когда теперь уже бывшие премьер Алексей Гончарук, глава Минрегиона Алена Бабак и и.о. главы ГАСИ Александр Строкач торжественно презентовали этот самый "е-кабинет застройщика". И радостно заявляли, что жить стало веселей", - пишет "Дело".
Издание "Дело", со ссылкой на источник в Минцифры, пишет о том, что идея е-кабинета застройщика, которая принадлежит бывшему сотруднику BRDO, экс-представителю правительства Гончарука в Раде нардепу Елене Шуляк, начала давать серьезные сбои из-за того, что авторы новации непрофессионально прописали техзадание. У Шуляк не учли влияние на работу е-кабинета Реестра разрешительных документов, который был создан при экс-главе ГАСИ Алексее Кудрявцеве.
По данным издания "Дело", Реестр, который администрировала частная фирма, работал через "прокладку", которая позволяла контролировать наполнение Реестра "третьим лицам" и после отставки Кудрявцева.
"По идеи "е-кабинет" должен был быть напрямую связан с Реестром разрешительных документов. В частности, с помощью этого Реестра должна была осуществляться и автоматическая проверка достоверности данных, которые поступают из "е-кабинета". Но вот эта проверка и не осуществляется",- пишет "Дело".
Такой "врожденный" недостаток системы позволяет аферистам выдавать крупные строительные объекты за малые - класса СС1, которые и разрешается начинать строить, а потом и вводить в эксплуатацию декларативным способом через е-кабинет.
Так, например, в конце февраля в Николаеве 8-этажное здание пытались выдать за четырехэтажку и ввести в эксплуатацию, а в Киеве в середине марта подобная ситуация возникла с десятиэтажкой на Подоле, пишет издание "Дело".
В связи с этим Минцифры было вынуждено приостановить работу е-кабинета, чтобы разобраться и с его работой, и с работой Реестра разрешительных документов.
"В ситуации с е-кабинетом и Реестром имеем то, что "некомпетентными профанами" воспользовались "недобросовестные чиновники". Но, как известно, простота иногда хуже воровства", - подводит итог издание "Дело".
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