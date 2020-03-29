Затянуть пояса: Кабмин предлагает разделить зарплату топчиновників пополам
Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале, информирует RegioNews.
Исключение – работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне.
"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топчиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса", - говорится в сообщении.
Речь идет также об уменьшении размера оплаты труда руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний на 30%.
Премьер сообщил, что на финансирование НСТУ правительство выделяет 1,2 млрд гривен. В этом году уже отменены Евровидение и Олимпийские игры, на которые в бюджете закладывались дополнительные средства.
"Мы пересмотрели финансирование культуры с акцентом на наиболее значимые проекты. Так, удалось сохранить 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино. После стабилизации ситуации в стране показатели обязательно будут пересмотрены. Со своей стороны, готов выступать посредником для привлечения частного капитала для украинских кинематографистов", - замечает Шмыгаль.
Кабмину удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги. А также на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках - 469 млн грн. Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров, а это 1,2 млрд грн.
В этом году в мире были отменены или перенесены на следующий год большинство спортивных соревнований. Поэтому Правительство предлагает сократить расходы на спорт.
Напомним, выплаты медикам и пенсионерам: Кабмин внес изменения в бюджет. Кабмин оставил расходы на культуру, образование и развитие, направил средства на дополнительные выплаты медицинским работникам, пенсионерам и бизнеса.
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