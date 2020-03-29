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29 марта 2020, 17:25 12

Затянуть пояса: Кабмин предлагает разделить зарплату топчиновників пополам

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29 марта 2020, 17:25 12
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Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату свыше 10 "минималок" - 47 тысяч гривен, получали только половину
Фото иллюстративное
Правительство предлагает, чтобы до конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату свыше 10 "минималок" - 47 тысяч гривен, получали только половину

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмигаль в своем телеграмм-канале, информирует RegioNews.

Исключение – работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне.

"На время пандемии и борьбы с коронавирусом Кабинет Министров четко расставляет приоритеты. Мы будем поддерживать людей и бизнес. В то же время, топчиновники должны понимать ситуацию и "затянуть пояса", - говорится в сообщении.

Речь идет также об уменьшении размера оплаты труда руководителям и членам наблюдательных советов госпредприятий и госкомпаний на 30%.

Премьер сообщил, что на финансирование НСТУ правительство выделяет 1,2 млрд гривен. В этом году уже отменены Евровидение и Олимпийские игры, на которые в бюджете закладывались дополнительные средства.

"Мы пересмотрели финансирование культуры с акцентом на наиболее значимые проекты. Так, удалось сохранить 60% финансирования Государственного агентства по вопросам кино. После стабилизации ситуации в стране показатели обязательно будут пересмотрены. Со своей стороны, готов выступать посредником для привлечения частного капитала для украинских кинематографистов", - замечает Шмыгаль.

Кабмину удалось найти средства на частичное финансирование деятельности Украинского Института книги. А также на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия в национальных и государственных заповедниках - 469 млн грн. Почти в полном объеме сохранено финансовую поддержку национальных театров, а это 1,2 млрд грн.

В этом году в мире были отменены или перенесены на следующий год большинство спортивных соревнований. Поэтому Правительство предлагает сократить расходы на спорт.

Напомним, выплаты медикам и пенсионерам: Кабмин внес изменения в бюджет. Кабмин оставил расходы на культуру, образование и развитие, направил средства на дополнительные выплаты медицинским работникам, пенсионерам и бизнеса.


Кабмин деньги бюджет Денис Шмыгаль правительство
Выплаты медикам и пенсионерам: Кабмин внес изменения в бюджет
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