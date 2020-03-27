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27 марта 2020, 18:22 7

В МВФ объявили о начале мировой рецессии

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27 марта 2020, 18:22 7
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Объемы мировой экономики сокращаются и она уже находится в состоянии рецессии
Фото: wikipedia
Объемы мировой экономики сокращаются и она уже находится в состоянии рецессии

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает RegioNews.

По ее словам, мировая эпидемии коронавируса приведет к сокращению объемов экономики мира в текущем году.

Георгиева также отметила, что это беспрецедентная ситуация, когда глобальный кризис стстемы здравоохранения вызвал мировой экономический и финансовый кризис.

"После внезапной остановки экономической активности глобальное производство сократится в 2020 году", - сказала она.

Георгиева добавила, что МВФ изучает дополнительные возможности кредитования, так как во многих странах наблюдается острый дефицит денег.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ожидает на позитивное решение МВФ о выделении Украине финансирования и не видит оснований для объявления дефолта по обязательствам страны.


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