В МВФ объявили о начале мировой рецессии

Объемы мировой экономики сокращаются и она уже находится в состоянии рецессии

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Объемы мировой экономики сокращаются и она уже находится в состоянии рецессии

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает RegioNews.

По ее словам, мировая эпидемии коронавируса приведет к сокращению объемов экономики мира в текущем году.

Георгиева также отметила, что это беспрецедентная ситуация, когда глобальный кризис стстемы здравоохранения вызвал мировой экономический и финансовый кризис.

"После внезапной остановки экономической активности глобальное производство сократится в 2020 году", - сказала она.

Георгиева добавила, что МВФ изучает дополнительные возможности кредитования, так как во многих странах наблюдается острый дефицит денег.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ожидает на позитивное решение МВФ о выделении Украине финансирования и не видит оснований для объявления дефолта по обязательствам страны.