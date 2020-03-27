В МВФ объявили о начале мировой рецессии
Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает RegioNews.
По ее словам, мировая эпидемии коронавируса приведет к сокращению объемов экономики мира в текущем году.
Георгиева также отметила, что это беспрецедентная ситуация, когда глобальный кризис стстемы здравоохранения вызвал мировой экономический и финансовый кризис.
"После внезапной остановки экономической активности глобальное производство сократится в 2020 году", - сказала она.
Георгиева добавила, что МВФ изучает дополнительные возможности кредитования, так как во многих странах наблюдается острый дефицит денег.
Ранее сообщалось, что Нацбанк ожидает на позитивное решение МВФ о выделении Украине финансирования и не видит оснований для объявления дефолта по обязательствам страны.
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