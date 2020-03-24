Для реструктуризації держборгу немає підстав - Кабмін

Незважаючи на нові виклики, уряд не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики

Фото: kmu.gov.ua

Незважаючи на нові виклики, уряд не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу та закликає не спекулювати на темі боргової політики

Як повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Кабінету міністрів України, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. "Україна до потенційної кризи підходить більш підготовлена, аніж у 2008 році. У нас і значні резерви, і висока ліквідність банків, і усі макроекономічні параметри значно в кращому стані", - сказав він. За його словами, незважаючи на складну ситуацію, що склалась у зв’язку з поширенням коронавірусу, Міністерство фінансів продовжує реалізовувати Середньострокову стратегію управління державним боргом, має у розпорядженні диверсифіковані джерела залучення коштів для фінансування державного бюджету та продовжить виконувати свої зобов’язання перед кредиторами в повному обсязі. Нагадаємо, раніше МВФ пообіцяв президенту Володимиру Зеленському підтримати Україну в зв'язку з коронавірусом. 18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавирусу. Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.

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