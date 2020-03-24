Для реструктуризації держборгу немає підстав - Кабмін
Як повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу Кабінету міністрів України, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Україна до потенційної кризи підходить більш підготовлена, аніж у 2008 році. У нас і значні резерви, і висока ліквідність банків, і усі макроекономічні параметри значно в кращому стані", - сказав він.
За його словами, незважаючи на складну ситуацію, що склалась у зв’язку з поширенням коронавірусу, Міністерство фінансів продовжує реалізовувати Середньострокову стратегію управління державним боргом, має у розпорядженні диверсифіковані джерела залучення коштів для фінансування державного бюджету та продовжить виконувати свої зобов’язання перед кредиторами в повному обсязі.
Нагадаємо, раніше МВФ пообіцяв президенту Володимиру Зеленському підтримати Україну в зв'язку з коронавірусом.
18 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Кабмін буде готуватися до економічної кризи в Україні, який стане наслідком світової кризи через епідемію коронавирусу.
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко заявляв, що основні наслідки впливу коронавірусу на економіку будуть помітні через 3 - 6 місяців.
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