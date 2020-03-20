Гривня просела еще на 53 копейки
Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на данные НБУ на пятницу, 20 марта.
В свою очередь, курс гривни к евро установлен на уровне 30,09 грн за евро против 29,79 грн за евро накануне.
Согласно данным НБУ, с начала недели, 16 марта, Нацбанк ослабил курс гривни к доллару на 1,71 грн (26,09 грн за доллар – в понедельник), курс гривни к евро - на 1,10 грн (28,99 грн за евро – в понедельник).
Отметим, последний раз официальный курс гривни к евро был установлен выше 30 грн 7 июня 2019 года - 30,19 грн за евро.
Напомним, 18 марта доллар взлетел на 53 копейки.
17 марта в результате дефицита наличной валюты, вызванной паническими настроениями из-за эпидемии коронавируса, гривня резко обесценилась - в некоторых банках курс доллара на покупку составлял 28 грн, на продажу - 29,5 грн.
При этом НБУ в ближайшее время не планирует вводить никаких валютных ограничений.
Ранее Нацбанк сообщил о недостатке наличных долларов и евро в банках.
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