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05 марта 2020, 17:48 8

Минздрав призывают сохранить финансирование и практику для врачей-ученых

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05 марта 2020, 17:48 8
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В Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика могут ликвидировать 25 уникальных кафедр и сократить сотрудников через изменение системы финансирования профессионального развития врачей
Фото с прессконференции
В Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л.Шупика могут ликвидировать 25 уникальных кафедр и сократить сотрудников через изменение системы финансирования профессионального развития врачей

Как информирует корреспондент RegioNews с прессконференции в УНИАН, об этом заявил первый проректор Национальной медицинской академии, член-корреспондент НАМН Украины Юрий Вдовиченко, который занимается вопросом непрерывного образования украинских врачей.

"Национальная медицинская академия последипломного образования с 1 апреля этого года лишается финансирования – более 45 млн грн. Эти средства резервируются совсем на другую программу, которую мы реализовать не можем. Это приводит к одновременному сокращению до 40% сотрудников нашей академии", – сказал он.

Вдовиченко также отметил, что быстро внедрить новую систему финансирования невозможно, потому что не отработаны соответствующие механизмы. Поэтому, из-за сокращения объемов финансирования в академии могут ликвидировать около 25 уникальных кафедр, которые являются единственными в Украине.

По его словам, учебное заведение обратилось в МИНЗДРАВ по поводу этой ситуации, но финансирование не вернули.

"Поэтому мы обращаемся к новому министру здравоохранения – профессору Ильи Емцу и надеемся, что он нас услышит. Потому что проблемы заведений последипломного образования есть, и они ставят под угрозу систему непрерывного профессионального развития врачей", – сообщил первый проректор академии.


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