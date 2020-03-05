Минздрав призывают сохранить финансирование и практику для врачей-ученых
Как информирует корреспондент RegioNews с прессконференции в УНИАН, об этом заявил первый проректор Национальной медицинской академии, член-корреспондент НАМН Украины Юрий Вдовиченко, который занимается вопросом непрерывного образования украинских врачей.
"Национальная медицинская академия последипломного образования с 1 апреля этого года лишается финансирования – более 45 млн грн. Эти средства резервируются совсем на другую программу, которую мы реализовать не можем. Это приводит к одновременному сокращению до 40% сотрудников нашей академии", – сказал он.
Вдовиченко также отметил, что быстро внедрить новую систему финансирования невозможно, потому что не отработаны соответствующие механизмы. Поэтому, из-за сокращения объемов финансирования в академии могут ликвидировать около 25 уникальных кафедр, которые являются единственными в Украине.
По его словам, учебное заведение обратилось в МИНЗДРАВ по поводу этой ситуации, но финансирование не вернули.
"Поэтому мы обращаемся к новому министру здравоохранения – профессору Ильи Емцу и надеемся, что он нас услышит. Потому что проблемы заведений последипломного образования есть, и они ставят под угрозу систему непрерывного профессионального развития врачей", – сообщил первый проректор академии.
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