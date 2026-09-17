На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей: перелік населених пунктів

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На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

У Святогірській громаді евакуація стосуватиметься дітей із сіл Адамівка, Глибока Макатиха, Микільське та Хрестище.

У Слов’янську до переліку увійшли десятки вулиць, провулків та в’їздів. Також обов’язкову евакуацію дітей запроваджують у селі Суханівка – зокрема з вулиць Героїв Неба, Горова, Зарічна, Лугова, Торецька та провулка Лугового.

У Новодонецькій громаді евакуація стосуватиметься дітей із селища Новодонецьке та сіл Іверське, Новосамарське й Шостаківка.

Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До організації процесу залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служби у справах дітей.

За словами Філашкіна, людей супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до приймального пункту та подальшого розміщення у безпечніших регіонах.

"Усі рішення ухвалюємо з однією метою – не допустити нових жертв серед дітей", – наголосив очільник області.

Філашкін закликав батьків не зволікати з евакуацією та не наражати дітей на небезпеку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Синельниківщині Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад.