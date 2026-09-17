На Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей: перелік населених пунктів
На Донеччині розширюють зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. Йдеться про окремі населені пункти Святогірської, Слов'янської та Новодонецької громад
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
У Святогірській громаді евакуація стосуватиметься дітей із сіл Адамівка, Глибока Макатиха, Микільське та Хрестище.
У Слов’янську до переліку увійшли десятки вулиць, провулків та в’їздів. Також обов’язкову евакуацію дітей запроваджують у селі Суханівка – зокрема з вулиць Героїв Неба, Горова, Зарічна, Лугова, Торецька та провулка Лугового.
У Новодонецькій громаді евакуація стосуватиметься дітей із селища Новодонецьке та сіл Іверське, Новосамарське й Шостаківка.
Евакуацію проводитимуть у супроводі батьків, осіб, які їх замінюють, або законних представників. До організації процесу залучені місцеві військові адміністрації, поліція, рятувальники та служби у справах дітей.
За словами Філашкіна, людей супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до приймального пункту та подальшого розміщення у безпечніших регіонах.
"Усі рішення ухвалюємо з однією метою – не допустити нових жертв серед дітей", – наголосив очільник області.
Філашкін закликав батьків не зволікати з евакуацією та не наражати дітей на небезпеку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Синельниківщині Дніпропетровської області оголосили примусову евакуацію родин із дітьми ще з 16 населених пунктів Миколаївської, Петропавлівської та Української громад.