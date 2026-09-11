В Краматорске снаряд полностью уничтожил дом: есть погибшие

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11 сентября россияне в очередной раз атаковали Краматорск. К сожалению, в результате удара есть погибшие

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В Краматорске россияне ударили по частному сектору города. В результате обстрела поврежден 21 частный дом и легковое авто.

Один из снарядов полностью разрушил жилой дом: хозяин оказался под завалами. Менее чем через час спасатели деблокировали мужчину, но, к сожалению, он погиб на месте.

"В общей сложности в результате обстрела погибли два человека. Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники разобрали около 500 кг строительных конструкций", - говорят в ГСН.

Напомним, утром 11 сентября враг ударил по автозаправочным станциям в двух районах Киева. Затем россияне повторно атаковали в АЗС в Оболонском районе. Сообщалось, что два человека погибли, еще 12 человек пострадали.