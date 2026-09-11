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11 вересня 2026, 21:25

У Краматорську снаряд повністю знищив будинок: є загиблі

11 вересня 2026, 21:25
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Фото з відкритих джерел
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11 вересня росіяни вчергове атакували Краматорськ. На жаль, внаслідок удару є загиблі

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Краматорську росіяни вдарили по приватному сектору міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та легкове авто.

Один зі снарядів повністю зруйнував житловий будинок: господар опинився під завалами. Менш ніж за годину рятувальники деблокували чоловіка, але, на жаль, він загинув на місці.

"Загалом унаслідок обстрілу загинули двоє людей. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники розібрали близько 500 кг будівельних конструкцій", - кажуть в ДСН.

Нагадаємо, вранці 11 вересня ворог вдарив по автозаправних станціях у двох районах Києва. Згодом росіяни повторно атакували в АЗС у Оболонському районі. Повідомлялося що двоє людей загинули, ще 12 людей постраждали.

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