У Краматорську снаряд повністю знищив будинок: є загиблі
11 вересня росіяни вчергове атакували Краматорськ. На жаль, внаслідок удару є загиблі
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
У Краматорську росіяни вдарили по приватному сектору міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено 21 приватний будинок та легкове авто.
Один зі снарядів повністю зруйнував житловий будинок: господар опинився під завалами. Менш ніж за годину рятувальники деблокували чоловіка, але, на жаль, він загинув на місці.
"Загалом унаслідок обстрілу загинули двоє людей. Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники розібрали близько 500 кг будівельних конструкцій", - кажуть в ДСН.
Нагадаємо, вранці 11 вересня ворог вдарив по автозаправних станціях у двох районах Києва. Згодом росіяни повторно атакували в АЗС у Оболонському районі. Повідомлялося що двоє людей загинули, ще 12 людей постраждали.