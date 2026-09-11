Итак, есть удары по АЗС. Более того, похоже, что перечень киевских станций, по которым вроде бы готовятся атаки, появившийся накануне этих самых атак, похоже, настоящий

Итак, есть удары по АЗС. Более того, похоже, что перечень киевских станций, по которым вроде бы готовятся атаки, появившийся накануне этих самых атак, похоже, настоящий

Фото из открытых источников

По крайней мере, за два дня пострадали три из восемнадцати станций. Похоже, кто-то хотел, чтобы тот список все увидели. Теперь эти удары выглядят как настоящий квест – есть ли станция в списке или нет?

В целом же ничего нового в тактике рости нет. Она такая же, как в Сумах, Харькове, Запорожье, Днепре. Отличие в том, что в столице еще нет фпв, "молний" и кабов.

Смысл этих атак по АЗС один – террор. Других смыслов нет и не будет.

Несколько цифр. По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, с начала заправочного террора было атаковано более 300 АЗС. По моим наблюдениям, около 80% станций восстанавливается. Поэтому ни в одном регионе нет дефицита горючего или рост цен вследствие этого.

По данным налоговой службы, в Киеве на сегодняшний день 270 действующих лицензий на розничную торговлю нефтепродуктами, в Киевской области – 529. То есть суммарно 800 АЗС.

Соответственно говорить о каком-либо влиянии этих атак на рынок точно не приходится.

К сожалению, противодействия шахедам нет. Если на Востоке есть проекты с сетками и даже стальными "мангалами" над АЗС, то против шахеда защиты нет.

Самым важным вопросом является безопасность. В тревогу автозаправочная станция точно не самое лучшее место для пребывания. На днях видел, как на одесской трассе на ОККО через два дня построили временное мобильное укрытие. Такие уже есть на UPG на Окружной дороге, в Ворзеле есть на AMIC. В прифронтовых регионах их уже устанавливают десятками. Очевидно, скоро они массово появятся и в столице.