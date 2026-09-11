16:10  11 сентября
В Харьковской области мужчина "уничтожил" свой дом ради нескольких миллионов
13:44  11 сентября
В Житомирской области 17-летний мотоциклист насмерть сбил велосипедистку
01:35  11 сентября
Ведущая Соломия Витвицкая призналась, придумала ли уже имя первенца
UA | RU
UA | RU
Сергей Куюн директор "Консалтинговой группы А-95" info@regionews.ua
11 сентября 2026, 21:40

Смысл этих атак по АЗС один – террор

11 сентября 2026, 21:40
Читайте також українською мовою
Итак, есть удары по АЗС. Более того, похоже, что перечень киевских станций, по которым вроде бы готовятся атаки, появившийся накануне этих самых атак, похоже, настоящий
Итак, есть удары по АЗС. Более того, похоже, что перечень киевских станций, по которым вроде бы готовятся атаки, появившийся накануне этих самых атак, похоже, настоящий
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

По крайней мере, за два дня пострадали три из восемнадцати станций. Похоже, кто-то хотел, чтобы тот список все увидели. Теперь эти удары выглядят как настоящий квест – есть ли станция в списке или нет?

В целом же ничего нового в тактике рости нет. Она такая же, как в Сумах, Харькове, Запорожье, Днепре. Отличие в том, что в столице еще нет фпв, "молний" и кабов.

Смысл этих атак по АЗС один – террор. Других смыслов нет и не будет.

Несколько цифр. По данным министра энергетики Дениса Шмыгаля, с начала заправочного террора было атаковано более 300 АЗС. По моим наблюдениям, около 80% станций восстанавливается. Поэтому ни в одном регионе нет дефицита горючего или рост цен вследствие этого.

По данным налоговой службы, в Киеве на сегодняшний день 270 действующих лицензий на розничную торговлю нефтепродуктами, в Киевской области – 529. То есть суммарно 800 АЗС.

Соответственно говорить о каком-либо влиянии этих атак на рынок точно не приходится.

К сожалению, противодействия шахедам нет. Если на Востоке есть проекты с сетками и даже стальными "мангалами" над АЗС, то против шахеда защиты нет.

Самым важным вопросом является безопасность. В тревогу автозаправочная станция точно не самое лучшее место для пребывания. На днях видел, как на одесской трассе на ОККО через два дня построили временное мобильное укрытие. Такие уже есть на UPG на Окружной дороге, в Ворзеле есть на AMIC. В прифронтовых регионах их уже устанавливают десятками. Очевидно, скоро они массово появятся и в столице.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
АЗС удары по РФ
Удары по АЗС в Киеве: умерли два человека, еще 8 – пострадали
11 сентября 2026, 12:15
Россияне ударили по АЗС в двух районах Киева (Обновлено)
11 сентября 2026, 09:54
Вражеский удар по Одесщине: оккупанты обстреляли АЗС, произошел пожар
31 августа 2026, 15:50
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
Бензин в Украине все дороже: что происходит с ценниками на АЗС
11 сентября 2026, 23:55
ВСУ ударили по российским "Панцирям-С1" и месту запуска дронов
11 сентября 2026, 23:20
В Киеве мужчина получил срок из-за кражи секс-игрушек
11 сентября 2026, 22:55
На Волыни судили мужчину из-за фото с обезьяной
11 сентября 2026, 22:40
Во Львове уроженец РФ напал с ножом на военного и полицейского ТЦК
11 сентября 2026, 22:25
В Харьковской области школьница танцевала под русскую песню с матами на фоне портретов погибших военных
11 сентября 2026, 21:55
В Краматорске снаряд полностью уничтожил дом: есть погибшие
11 сентября 2026, 21:25
Пограничники показали, как они выходят на разведку под опасностью вражеских дронов
11 сентября 2026, 20:45
В Киеве РФ вторично атаковала офисные здания
11 сентября 2026, 20:30
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Виталий Портников
Игорь Луценко
Валерий Чалый
Все блоги »