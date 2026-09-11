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11 сентября 2026, 21:55

В Харьковской области школьница танцевала под русскую песню с матами на фоне портретов погибших военных

11 сентября 2026, 21:55
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Фото из открытых источников
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В Харьковской области разоблачили школьницу, которая веселилась на Аллее Славы. 12-летняя девочка танцевала под русскую музыку у портретов погибших воинов

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители в соцсетях увидели видео с участием 12-летней школьницы. На кадрах девочка записывала видео на фоне портретов павших Защитников Украины, используя русскоязычную песню с нецензурной лексикой.

Сотрудники полиции нашли несовершеннолетнюю и провели беседу с ней, а также с ее родителями. На родителей был составлен административный протокол.

"Полиция призывает родителей уделять должное внимание воспитанию детей, интересоваться их досугом и напоминать о необходимости соблюдения норм общественного поведения, особенно в местах памяти и чествования павших Защитников Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Тернопольской области полицейские установили участниц видео, на котором три несовершеннолетних девушек танцуют под русскоязычную музыку вблизи Аллеи Героев в центре Монастыриск.

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