Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Ранения получили 32-летняя женщина и ее 10-летний сын. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.

В результате атаки повреждена крыша девятиэтажного дома, где произошел пожар на площади 80 кв. м.

Зафиксировано попадание в торговый центр с возгоранием на площади 500 кв. м. Кроме того, возник пожар в офисном помещении на площади 50 кв. м.

Ликвидация последствий осложнялась постоянной угрозой повторных ударов – спасатели были вынуждены прерывать работу и переходить в укрытие.

Все пожары ликвидированы. На местах работали экстренные службы города.

Напомним, за прошедшие сутки кафиры нанесли 896 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области. Пять человек, в том числе двое детей, получили ранения.