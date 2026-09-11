Враг ночью атаковал Запорожье: горели многоэтажка, ТРЦ и офис, есть пострадавшие
Ночью 11 сентября российские войска совершили массированную атаку беспилотниками на Запорожье
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Ранения получили 32-летняя женщина и ее 10-летний сын. Пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь.
В результате атаки повреждена крыша девятиэтажного дома, где произошел пожар на площади 80 кв. м.
Зафиксировано попадание в торговый центр с возгоранием на площади 500 кв. м. Кроме того, возник пожар в офисном помещении на площади 50 кв. м.
Ликвидация последствий осложнялась постоянной угрозой повторных ударов – спасатели были вынуждены прерывать работу и переходить в укрытие.
Все пожары ликвидированы. На местах работали экстренные службы города.
Напомним, за прошедшие сутки кафиры нанесли 896 ударов по 59 населенным пунктам Запорожской области. Пять человек, в том числе двое детей, получили ранения.