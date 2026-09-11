На Буковине женщина хотела денежную помощь, а в результате отдала сбережения аферистам

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На Буковине аферисты украли у людей более ста тысяч. Правоохранители предупреждают о схемах мошенников

Об этом сообщает полиция Черновицкой области, передает RegioNews.

51-летняя жительница Черновцов получила в мессенджере уведомление о возможности получить денежную помощь. Она перешла по ссылке, ввела персональные данные. После этого с ее банковских карт аферисты перечислили более 60 тысяч гривен.

Также жертвой мошенничества стала 18-летняя девушка. В нее позвонил мужчина, представившийся работником одного из банков. Он узнал ее персональные данные. После этого мошенник оформил на имя девушки рассрочку и совершил покупки в ювелирных магазинах на сумму почти 52 тысяч гривен.

Правоохранители советуют:

игнорируйте публикации со ссылками в социальных сетях и мессенджерах по получению какой-либо благотворительной помощи. С высокой вероятностью они могут быть фейковыми;

узнав о возможности получить финансовую выплату или подарок – проверьте полученную информацию на официальном сайте учреждения или организации;

получили звонок от работника банка – будьте бдительны и не разглашайте конфиденциальную информацию о вашем банковском счете;

не разглашайте сведения, позволяющие получить доступ к вашим счетам (пин-код, CVV-код, а также цифровые пароли, поступающие на ваш телефон и т.п.), ни в телефонном режиме, ни на сомнительных сайтах.

Напомним, в Ровенской области женщина арендовала у аферистов несуществующий дом. 35-летняя жительница Ровенского района в соцсети обнаружила объявление об аренде домика на озере. Она перечислила неизвестному мужчине 3500 гривен. Однако после этого ее заблокировали.