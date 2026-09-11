В Украине цены на популярный овощ космически выросли

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Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

На этой неделе украинские фермеры повысили цены на лук. В настоящее время оптовые партии отгружают не дешевле чем по 13 – 20 гривен за килограмм. Если сравнивать с прошлой неделей, то это рост стоимости на 21%. Причиной называют ажиотажный спрос.

Если сравнивать с прошлым годом, то цена выросла на 32%.

Какие средние цены в супермаркетах:

В супермаркетах АТБ репчатый лук продают по 15-17 гривен за килограмм;

В сети Сильпо цена стартует от 16,50 гривен за килограмм в зависимости от сорта;

В "Novus" и "Ашан" предлагают лук в диапазоне 15,90 – 18 гривен за килограмм.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.