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11 сентября 2026, 12:56

Жилье в Черновцах дорожает: сколько стоят квартиры на фоне высокого спроса

11 сентября 2026, 12:56
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Фото: olx.ua
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Черновцы держатся в топ-5 областных центров Украины с самой высокой стоимостью жилья. Первичный рынок бьет рекорды удорожания из-за дефицита предложения и притока переселенцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на BUK media.

Стоимость недвижимости поднимается и на вторичном рынке, и в новостройках, причем первичный сегмент дорожает заметно быстрее.

Текущие цены на квартиры

Однокомнатная квартира на вторичном рынке в Черновцах в августе 2026 года стоила около 60 тысяч долларов (подорожание на 13% за год). Двухкомнатная обойдется в среднем в 83,6 тысячи долларов, а трехкомнатная — около 104 тысяч (обе по +11%).

Первичный рынок дорожает еще стремительнее: медианная стартовая цена квадратного метра в новостройках достигла 51,6 тысячи гривен (около 1150 долларов), увеличившись за год на 24%. Премиум-сегмент вырос примерно на 40%.

Почему недвижимость в Черновцах дорожает

Основными причинами подорожания жилья являются факторы безопасности из-за удаленности от фронта и приток переселенцев. Кроме того, на ценообразование влияют инфляция, удорожание строительных материалов и ограниченное количество новых проектов, чей дефицит помогает удерживать высокие цены.

В целом первичное и вторичное жилье под продажу стоит в среднем 850–1200 долларов за квадратный метр в зависимости от состояния и готовности дома, порой достигая 1500–1700 долларов в новостройках с подведенными коммуникациями.

Часть внутренне перемещенных лиц среди покупателей остается значительной, хотя большинство сделок приходится на государственные программы и бюджетный сегмент.

Примеры актуальных предложений на рынке

  • Трехкомнатная в новостройке (ул. Русская): просторное жилье на завершающем этапе ввода в эксплуатацию предлагают за 80 тысяч долларов. Квартира сдается с разведенной проводкой, газификацией и штукатуркой.

  • Дом в центре (ул. Эстонская): двухэтажный коттедж на 140 квадратных метров с собственным цоколем, участком и автономным отоплением стоит 240 тысяч долларов.

  • Бюджетный вариант в Садгоре (ул. Стефаника): дом на 53 квадрата за 20 тысяч долларов, главным преимуществом которого является большой земельный участок на 80 соток с перспективой под новую застройку.

Какая ситуация в других городах

Кроме уровня цен, Черновцы отличаются и ситуацией с объемами предложения. Согласно исследованиям рынка, это единственный среди проанализированных городов, где количество объявлений о продаже однокомнатных квартир на вторичке за год не сократилось, а выросло на 5%.

В то же время в других регионах наблюдается резкое падение количества предложений: больше всего в Тернополе, Хмельницком и Черкассах (на 41–42%), во Львове или Киеве показатель уменьшился на 18%, а наименьшее сокращение зафиксировано в Одессе – всего на 2%.

Ранее сообщалось, в Черновцах заметно оживился рынок аренды жилья. Средняя стоимость аренды квартир за год выросла примерно на 14-22%. Главные причины – высокий спрос со стороны ВПЛ, студентов и бизнеса в сочетании с ограниченным количеством доступного жилья в безопасном западном регионе.

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