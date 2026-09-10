Чотири удари по Краматорську: отримали поранення 16 людей
В четвер, 10 вересня, у період з 10:44 до 11:00 росіяни завдали чотирьох ударів по Краматорську на Донеччині
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.
Влучання зафіксовані поблизу освітніх закладів та біля багатоповерхівки.
Наразі відомо про 16 поранених. У постраждалих діагностували мінно-вибухові травми та осколкові поранення, їм надають необхідну медичну допомогу.
На місцях працюють екстрені та профільні служби.
Остаточні наслідки атаки та тип використаного ворогом озброєння наразі встановлюються.
Нагадаємо, 10 вересня російський дрон упав на територію АЗС у Києві. Постраждали чотири людини.
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