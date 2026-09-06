На Запорожье в результате вражеских обстрелов погиб человек, 25 раненых

Фото: Нацполиция

В Запорожской области в результате российских обстрелов погиб 75-летний мужчина, еще 25 человек получили ранения, среди них трое детей

Об этом сообщила Нацполиция, передает RegioNews .

За сутки российские войска нанесли 886 ударов по населенным пунктам области. Оккупанты применили 673 беспилотника, 186 раз обстреляли область из артиллерии, 25 ударов нанесли из авиации и еще дважды применили реактивные системы залпового огня.

По данным полиции, российские войска атаковали Запорожье беспилотниками разных модификаций.

В результате ударов в Космическом районе Запорожья погиб 75-летний мужчина. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок.

В Шевченковском и Хортицком районах Запорожья ранения получили еще 13 местных жителей.

Также российские беспилотники атаковали населённые пункты Запорожского района. В Кушугуме, Беленьком и Юрковке травмировались пять человек, среди них двое детей.

В общей сложности, по данным областных властей, в результате российских атак погиб один человек, еще 25 получили ранения.

Напомним, что в Фастовском районе Киевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры, возникший в результате российской атаки.