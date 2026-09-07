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07 вересня 2026, 12:31

РФ вдарила авіабомбами по Краматорську: двоє загиблих, четверо поранених

07 вересня 2026, 12:31
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Фото: Донецька обласна прокуратура
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Вранці 7 вересня російські війська завдали чотирьох авіаударів по Краматорську Донецької області. Для атаки окупанти застосували авіабомби ФАБ-250 з модулями УМПК

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

Влучання зафіксували, зокрема, по багатоквартирних будинках. Унаслідок обстрілу у своїх помешканнях загинули двоє чоловіків віком 45 та 66 років.

Ще четверо людей отримали поранення – 60-річний чоловік і троє жінок віком 58, 61 та 79 років. У потерпілих діагностували мінно-вибухові травми, перелом, а також осколкові, різані та рвані рани.

Пошкоджено три багатоквартирні будинки та легкові автомобілі.

Нагадаємо, в ніч на 7 вересня російські війська атакували Україну 92 ударними безпілотниками різних типів. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 12 локаціях. Також уламки збитого безпілотника впали на одній локації.

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