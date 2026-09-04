В Краматорске в результате ударов FPV-дронов загорелись два автомобиля
В Краматорске Донецкой области российские войска снова атаковали город FPV-дронами. В результате ударов загорелись два автомобиля
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Один из дронов попал в припаркованную легковушку, после чего возник пожар.
Спасатели ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на расположенный рядом двухэтажный жилой дом.
Еще один автомобиль стал также целью российской атаки. Пожар, возникший в результате удара, спасатели ликвидировали.
По предварительным данным, в результате атак никто не пострадал.
Напомним, что враг продолжает наносить удары по Киеву . За минувшие сутки обломки рухнули в Голосеевском, Дарницком, Святошинском и Соломенском районах столицы.
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