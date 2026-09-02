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С помощью ChatGPT подделал справку МСЭК: в Ровенской области мужчина получил штраф
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02 сентября 2026, 13:59

С помощью ChatGPT подделал справку МСЭК: в Ровенской области мужчина получил штраф

02 сентября 2026, 13:59
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В Ровенской области мужчина с помощью ChatGPT подделал справку МСЭК для отсрочки от мобилизации

Об этом говорится в приговоре суда, передает RegioNews.

Отмечается, что в начале ноября 2024 мужчина решил изготовить поддельную справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией. В документе должно быть указано, что его жене установили ІІ группу инвалидности бессрочно.

По материалам дела мужчина нашел в интернете образец справки, после чего с помощью компьютера, ChatGPT и графического редактора внес в него персональные данные жены и другую информацию. Готовый документ распечатал на цветном принтере.

В фальшивой справке говорилось, что 3 октября 2024 года женщина якобы прошла первичный осмотр в областной МСЭК №1 и получила ІІ группу инвалидности из-за общего заболевания. На самом деле, такого документа комиссия не выдавала.

17 февраля 2026 года мужчина подал в ЦНАП Сарненского городского совета заявление на получение отсрочки от мобилизации. В подтверждение права на нее он добавил заверенную копию поддельной справки.

Мужчина признал свою вину и согласился с обстоятельствами дела. Суд рассмотрел ее в упрощенном производстве без проведения судебного заседания.

Суд признал мужчину виновным в подлоге официального документа и использовании заведомо подложного документа по ч. 1 и ч. 4 ст. 358 УК Украины. Ему назначили 17 тысяч гривен штрафа.

Напомним, в Ровно бывший судья предстанет перед судом из-за "липовой" справки. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование, устанавливаются все лица, причастные к подделке документов.

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Ровенская область справка ChatGPT МСЭК мобилизация мужчина поддельные документы
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