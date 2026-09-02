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02 сентября 2026, 19:35

На Волыни мужчина устроился "таксистом для уклоняющихся"

02 сентября 2026, 19:35
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Фото: Госпогранслужба
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Пограничники задержали таксиста. Оказалось, он перевозил призывника за границу

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Житель Волыни работал таксистом. В Закарпатье он привез своего "клиента", который затем планировал через годовую Тиса попасть в Румынию. Таксист для этого заранее купил все необходимое снаряжение. В частности, он подготовил "клиенту" специальные варежки и спасательный жилет для переплывания реки.

Свои услуги таксист оценил в 3200 евро. Его задержали и сообщили о подозрении. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.

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пограничники военные уклонение от мобилизации
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