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03 вересня 2026, 11:16

$22 тисячі за "білий квиток": на Донеччині викрили організатора схеми

03 вересня 2026, 11:16
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Фото: Прокуратура України
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Правоохоронці викрили чоловіка, який за 22 тисячі доларів США обіцяв військовозобов'язаному знятися з військового обліку за станом здоров'я, щоб той зміг виїхати за кордон

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, уродженець Покровського району, який нині проживає на Івано-Франківщині, запропонував жителю Дніпра оформити необхідні документи через свої зв’язки з працівниками медичних установ та одного з РТЦК та СП Донецької області.

Чоловік мав пройти медичний огляд, після чого його повинні були визнати непридатним до військової служби за висновком ВЛК.

11 серпня фігурант отримав 20 тисяч гривень на банківський рахунок. Через три дні під час зустрічі у Дніпрі він отримав ще 18 200 доларів США. Решту суми клієнт мав передати через 2-3 місяці після отримання "білого квитка".

Однак довести схему до кінця не вдалося. Правоохоронці викрили та затримали організатора. Під час обшуку в нього вилучили 14 тисяч доларів США, 138 тисяч гривень, мобільний телефон, а також копії особистих і медичних документів.

Чоловіку повідомили про підозру у зловживанні впливом за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Запорізькій області викрили 33-річного лікаря-невролога, який обіцяв чоловікові за хабар "допомогти" втановити групу інвалідності. Це мало стати підставою для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

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війна Дніпро Донецька область мобілізація військовий облік ухилення від мобілізації документи
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