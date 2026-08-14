Росіяни скинули 8 авіабомб на Краматорськ: уже 17 постраждалих

Фото: Донецька ОВА

У Краматорську Донецької області кількість постраждалих унаслідок російської авіаційної атаки зросла до 17 людей. Серед поранених – сім чоловіків і десять жінок віком від 47 до 85 років

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

У постраждалих діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, осколкові поранення, різані рани голови, рук і ніг, садна та забої. Усім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

Окупанти скинули на Краматорськ вісім авіабомб ФАБ-250 з УМПК.

Влучання зафіксували у житловій забудові, зокрема по багатоквартирних будинках.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, ввечері 13 серпня російські війська завдали серії ударів по Краматорській громаді Донецької області. Було відомо, що внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 15 отримали поранення.