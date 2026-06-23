Фото: МВА

У понеділок, 22 червня, російські військові завдали авіаудару по промисловій зоні Слов'янська Донецької області

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

Для удару ворог застосував фугасну авіаційну бомбу ФАБ-250. Загинув чоловік, його особу встановлюють.

Очільник ОВА також повідомив, що в лікарні померла 52-річна жінка, яка дістала тяжкі поранення внаслідок авіаудару по центру Слов'янська 13 червня. Того дня загинули її син, чоловік і свекруха.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня російські війська завдали удару по Запорізькому району. Внаслідок атаки поранення отримали двоє людей, також пошкоджено будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.