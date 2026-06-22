У Донецьку формують нові підрозділи псевдо-МВС для посилення контролю

Фото: ЦНС

В окупованому Донецьку російські окупаційні сили провели так звану "присягу" для нових співробітників фейкового "МВС по днр". Під час заходу також було присвоєно звання полковників трьом місцевим колаборантам

Про це інформує Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Як зазначають у ЦНС, подія мала пропагандистський характер і була спрямована на демонстрацію нібито "розширення правоохоронних структур" окупаційної адміністрації.

За лаштунками заходу силовикам було поставлено завдання "зупинити спротив", що фактично може означати посилення репресивних дій на окупованій території. Йдеться про ймовірне збільшення кількості обшуків, незаконних затримань та інших заходів тиску на місцеве населення.

Водночас у повідомленні наголошується, що попри тривалу окупацію, цивільний спротив у регіоні триває.

Офіційного підтвердження заяв окупаційної адміністрації щодо нових "призначень" та наказів наразі немає.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах.