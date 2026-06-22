12:35  22 червня
ЗСУ вдарили по мосту окупантів на Запоріжжі: з'явилося відео
10:19  22 червня
У Львові внаслідок ДТП постраждали чотири людини, серед них – дві дитини
08:21  22 червня
Поїхав кататися на велосипеді: на Рівненщині потонув 13-річний хлопчик
UA | RU
UA | RU
22 червня 2026, 07:51

У Донецьку формують нові підрозділи псевдо-МВС для посилення контролю

22 червня 2026, 07:51
Читайте также на русском языке
Фото: ЦНС
Читайте также
на русском языке

В окупованому Донецьку російські окупаційні сили провели так звану "присягу" для нових співробітників фейкового "МВС по днр". Під час заходу також було присвоєно звання полковників трьом місцевим колаборантам

Про це інформує Центр національного спротиву, передає RegioNews.

Як зазначають у ЦНС, подія мала пропагандистський характер і була спрямована на демонстрацію нібито "розширення правоохоронних структур" окупаційної адміністрації.

За лаштунками заходу силовикам було поставлено завдання "зупинити спротив", що фактично може означати посилення репресивних дій на окупованій території. Йдеться про ймовірне збільшення кількості обшуків, незаконних затримань та інших заходів тиску на місцеве населення.

Водночас у повідомленні наголошується, що попри тривалу окупацію, цивільний спротив у регіоні триває.

Офіційного підтвердження заяв окупаційної адміністрації щодо нових "призначень" та наказів наразі немає.

Нагадаємо, на окупованих територіях Запорізької області росіяни посилюють стеження за населенням. У громадських місцях планують встановлення нових камер. Зокрема, на центральних вулицях, біля адміністративних будівель, на зупинках громадського транспорту та площах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Донецька область окупанти окупація ЦНС МВС
Російська армія втратила за добу в Україні майже 1200 військових
22 червня 2026, 07:09
Окупанти вдарили з РСЗВ по спальному мікрорайону Слов’янська, є поранені
21 червня 2026, 17:11
"Мадяр" показав результати нічного полювання у Криму і на ТОТ
21 червня 2026, 13:18
Всі новини »
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
Чорне небо Москви: як війна змінює реальність Росії
22 червня 2026, 12:59
На Львівщині іноземець на Opel протаранив легковик та автобус: травмувалися п’ятеро людей
22 червня 2026, 12:42
ЗСУ вдарили по мосту окупантів на Запоріжжі: з'явилося відео
22 червня 2026, 12:35
Атака на Полтавщину 20 червня: троє дітей залишаються у тяжкому стані
22 червня 2026, 12:06
Вимагали $250 тисяч за неіснуючий борг: на Черкащині банда рік тероризувала родину
22 червня 2026, 11:57
Росіяни вдарили двома ракетами по навчальних закладах на Сумщині: що відомо
22 червня 2026, 11:46
У Черкасах автомобіль збив на пішохідному переході двох молодих людей
22 червня 2026, 11:31
Повернення із СЗЧ за скороченою процедурою: що не так із нововведенням
22 червня 2026, 11:18
У Києві судитимуть шахрая, який видурив у волонтера 30 тисяч доларів на закупівлю "Мавіків"
22 червня 2026, 10:54
У Кривому Розі чоловік вистрибнув з вікна 13-го поверху і загинув
22 червня 2026, 10:49
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі публікації »
Ігор Луценко
Андрій Іллєнко
Юрій Касьянов
Всі блоги »