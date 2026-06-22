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Силы обороны продолжают наносить значительные потери врагу, уничтожая технику и личный состав на разных направлениях фронта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1190 оккупантов, один танк, восемь бронемашин, 51 артиллерийскую систему, а также 384 единицы автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 22.06.26 ориентировочно составили:

Напомним, Силы беспилотных систем ВСУ ночью 21 июня поразили ряд объектов во временно оккупированном Крыму, а также на временно захваченных территориях Запорожской и Донецкой областей.