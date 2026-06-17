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17 июня 2026, 07:46

Россияне ударили авиабомбами по частному сектору Славянска: три человека погибли, пятеро ранены

17 июня 2026, 07:46
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Фото: прокуратура
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Во вторник, 16 июня, российские войска совершили серию ударов по гражданской инфраструктуре Славянска. Враг дважды через несколько часов атаковал частный сектор города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Первый обстрел произошел в 16:15. Оккупанты сбросили на жилой квартал авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате попадания в собственном доме погибла 81-летняя пенсионерка. Ее муж получил тяжелую контузию.

В 18:00 захватчики нанесли второй удар по населенному пункту. Эта атака унесла жизни двух горожан в возрасте 36 и 37 лет. Еще четверо гражданских были травмированы.

Окончательные последствия попаданий устанавливаются. В населенном пункте повреждены по меньшей мере 117 частных домов.

Напомним, днем 16 июня кафиры совершили прямое попадание FPV-дроном по людям, которые пешком возвращались домой одной из улиц Никополя. Погибли три человека, еще один ранен.

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