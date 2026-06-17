Фото: прокуратура

Во вторник, 16 июня, российские войска совершили серию ударов по гражданской инфраструктуре Славянска. Враг дважды через несколько часов атаковал частный сектор города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Первый обстрел произошел в 16:15. Оккупанты сбросили на жилой квартал авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК. В результате попадания в собственном доме погибла 81-летняя пенсионерка. Ее муж получил тяжелую контузию.

В 18:00 захватчики нанесли второй удар по населенному пункту. Эта атака унесла жизни двух горожан в возрасте 36 и 37 лет. Еще четверо гражданских были травмированы.

Окончательные последствия попаданий устанавливаются. В населенном пункте повреждены по меньшей мере 117 частных домов.

Напомним, днем 16 июня кафиры совершили прямое попадание FPV-дроном по людям, которые пешком возвращались домой одной из улиц Никополя. Погибли три человека, еще один ранен.