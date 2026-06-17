Фото: прокуратура

У вівторок, 16 червня, російські війська здійснили серію ударів по цивільній інфраструктурі Словʼянська. Ворог двічі за кілька годин атакував приватний сектор міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Перший обстріл стався о 16:15. Окупанти скинули на житловий квартал авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК. Внаслідок влучання у власному будинку загинула 81-річна пенсіонерка. Її чоловік дістав важку контузію.

О 18:00 загарбники завдали другого удару по населеному пункту. Ця атака забрала життя двох містян віком 36 та 37 років. Ще четверо цивільних були травмовані.

Остаточні наслідки влучань встановлюються. У населеному пункті пошкоджені щонайменше 117 приватних будинків.

Нагадаємо, вдень 16 червня окупанти здійснили пряме влучання FPV-дроном по людях, які пішки поверталися додому однією з вулиць Нікополя. Загинули три людини, ще одна поранена.