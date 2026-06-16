Россияне охотятся на гражданских: в Никополе в результате атак дронов есть погибшие и раненые

Фото: полиция Днепропетровской области

16 июня около 15 часов оккупанты совершили прямое попадание FPV-дроном по людям, которые пешком возвращались домой одной из улиц Никополя

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

В результате удара смертельные ранения получили 51-летний мужчина и его 87-летняя мать, которая была маломобильной и передвигалась с помощью инвалидного кресла. Личность третьего погибшего, который находился вместе с семьей, устанавливается.

Кроме того, в 10 утра еще один вражеский дрон попал в окно частного дома. Осколочные ранения получила 77-летняя жительница райцентра. Есть повреждения административного здания, предприятия, магазинов, религиозного учреждения, частных домов и транспортных средств.

Также еще один человек пострадал в Каменском районе, оказавшемся под атакой вражеских БПЛА. Там получили повреждения АЗС, изуродованы автомобили.

На местах происшествия работают правоохранители. Полиция фиксирует последствия очередных военных преступлений РФ.

Напомним, что в Краматорске Донецкой области 16 июня российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом. В результате атаки пострадали четыре человека, а также возник масштабный пожар.