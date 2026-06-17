Армия РФ потеряла за сутки в Украине около 1300 военных
Общие потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину превышают 1 миллион 377 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1260 оккупантов, семь танков, семь бронемашин, 51 артиллерийскую систему, две РСЗО, 2052 БПЛА оперативно-тактического уровня, а также 486 единиц автомобильной и спецтехники врага.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 17.06.26 ориентировочно составили:
Напомним, ударные беспилотники атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни, что примерно в 15 километрах от Кремля. На объекте возник пожар.
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