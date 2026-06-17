Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Загальні втрати армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищують 1 мільйон 377 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1260 окупантів, сім танків, сім бронемашин, 51 артилерійську систему, дві РСЗВ, 2052 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 486 одиниць автомобільної та спецтехніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 17.06.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, ударні безпілотники атакували Московський нафтопереробний завод у районі Капотні, що приблизно за 15 кілометрів від Кремля. На об'єкті виникла пожежа.