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Силы обороны Украины продолжают наносить врагу потери в живой силе и технике

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1230 захватчиков, один танк, пять бронемашин, 36 артиллерийских систем, две РСЗО, семь средств ПВО, а также 396 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 16.06.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 13 июня подразделения Сил обороны Украины поразили объект нефтетранспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Котово в Волгоградской области РФ.