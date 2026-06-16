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Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За минулу добу Сили оборони знищили 1230 загарбників, один танк, пʼять бронемашин, 36 артилерійських систем, дві РСЗВ, сім засобів ППО, а також 396 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 16.06.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, в ніч на 13 червня підрозділи Сил оборони України уразили об'єкт нафтотранспортної інфраструктури в районі населеного пункту Котово у Волгоградській області РФ.